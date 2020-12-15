В «Спартаке» сообщили, что клуб уведомил КДК РФС о просьбе перенести заседание по делу Тедеско
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Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на слова Фетисова.
До этого пресс-служба московского клуба заявила, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность наставника «Спартака», и призвал его покинуть Россию.
Заседание должно пройти 15 декабря в 15:00.
Ранее сообщалось, что «Спартак» официально уведомил КДК РФС, что Тедеско пропустит заседание, так как на время собрания намечен вылет красно-белых в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».