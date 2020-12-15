В «Спартаке» сообщили, что клуб уведомил КДК РФС о просьбе перенести заседание по делу Тедеско

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб официально обращался в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) с просьбой перенести заседание по поводу инцидента между главным тренером команды Доменико Тедеско и тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.
В «Спартаке» сообщили, что клуб уведомил КДК РФС о просьбе перенести заседание по делу Тедеско
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Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на слова Фетисова.

До этого пресс-служба московского клуба заявила, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность наставника «Спартака», и призвал его покинуть Россию.

Заседание должно пройти 15 декабря в 15:00.

Ранее сообщалось, что «Спартак» официально уведомил КДК РФС, что Тедеско пропустит заседание, так как на время собрания намечен вылет красно-белых в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».

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