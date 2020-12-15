Судейские скандалы, дубль Дзюбы в ворота «Динамо» и антирекорд «Локомотива»: главные события 18-го тура РПЛ

«Зенит» дома обыграл «Динамо» благодаря дублю Артёма Дзюбы и единолично возглавил турнирную таблицу. «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Сочи». «Локомотив» в противостоянии с «Краснодаром» пропустил пять безответных мячей и установил новый клубный антирекорд. «Уфа» подала жалобу на работу судьи Василия Казарцева в матче с «Ротором», а в «Арсенале» остались недовольны действиями арбитров в игре с «Химками». О главных событиях 18-го тура РПЛ — в материале RT.

Четвёртая победа «Химок» в пяти матчах

«Химки» во главе с Игорем Черевченко продолжают радовать своих поклонников и двигаться вверх по турнирной таблице национального чемпионата. До прихода нового тренера команда набрала лишь три очка в восьми турах, а под его руководством в десяти следующих — 19. Причём в последних пяти встречах подмосковный коллектив одержал четыре победы и сыграл вничью с ЦСКА.

Очередной жертвой новичка Премьер-лиги стал «Арсенал», который, напротив, продлил безвыигрышную серию в национальном первенстве до семи игр. Единственный мяч на 12-й минуте забил Илья Кухарчук. После навеса с правого фланга и скидки Александра Трошечкина полузащитник с лёту отправил снаряд под перекладину. 30-летнему футболисту удалось отметиться голом в третьем матче РПЛ подряд.

Больше в этот вечер мячей забито не было, зато на первый план вышел судья Иван Сиденков, который проводил первый матч в Премьер-лиге в карьере. Молодой арбитр при помощи коллег на VAR отменил гол Мохамеда Конате из-за небольшого офсайда и в паре спорных эпизодов не указал на точку в штрафной «Химок», что вызвало негодование у туляков.

«Был яркий пример в конце первого тайма: мяч попадает в руку футболисту «Химок» в штрафной, рука находится в неестественном положении, поднята вверх, не прижата к телу. По всем нынешним трактовкам это чистый пенальти. Не раз и не два мы видели, как в аналогичных ситуациях назначались 11-метровые. Сегодня VAR смотрит момент, но нарушения не фиксирует. Кто объяснит, почему это не пенальти?» — приводит слова руководителя клуба Гурама Аджоева «Чемпионат».

Удивительное решение Казарцева

Ещё более громким судейским скандалом завершилось противостояние «Ротора» и «Уфы». Волгоградцам удалось одержать победу с минимальным счётом, которая стала для них первой на домашнем стадионе в текущем сезоне РПЛ. Однако после матча все обсуждали не результат, а действия судьи Василия Казарцева в середине второго тайма. На 67-й минуте мяч после удара Тимура Жамалетдинова угодил в руку Беке Микелтадзе, но арбитр даже после просмотра повтора не стал назначать пенальти.

Мало того, вскоре Казарцев показал две жёлтые карточки за две минуты защитнику «Уфы» Григорию Морозову. В большинстве «Ротор» всё же дожал оппонента. После подачи Сергея Макарова с правого фланга Камиль Муллин забил третий мяч в текущем сезоне РПЛ. Гости же по окончании встречи заявили о намерении подать жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Казарцев решил, что у «Ротора» может быть два вратаря. Думаю, судейские органы должны рассмотреть эту ситуацию», — цитирует «Чемпионат» председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова.

Более того, на работу Казарцева оперативно отреагировали в РФС. Глава судейского комитета союза Ашот Хачатурянц посетовал, что «ошибки со стороны судьи продолжаются», и пообещал сделать выводы. Напомним, именно арбитр из Санкт-Петербурга назначил два спорных пенальти в ворота «Спартака» в матче первого тура с «Сочи», за что был на некоторое время отстранён от работы в Премьер-лиге.

Поражение «Спартака» в Сочи

«Спартак» в преддверии встречи с «Зенитом» потерпел неожиданное поражение с минимальным счётом от «Сочи». Красно-белые провели крайне неудачный матч и нанесли лишь один удар в створ ворот соперника. Правда, в конце первого тайма Джордану Ларссону удалось отличиться, но судья Игорь Панин после просмотра повтора определил, что нападающий подыграл себе рукой.

Впрочем, данный эпизод стал далеко не первым спорным в штрафной «Сочи». Так, сразу в двух моментах на грани фола действовал защитник хозяев Ибрагим Цаллагов. Сначала мяч попал ему в бок после удара Ларссона с убойной дистанции, а затем футболист преградил путь к воротам Самуэлю Жиго. Француз врезался в оппонента и упал, но Панин не стал назначать пенальти, посчитав, что полузащитник не нарушал правила.

Спустя всего несколько минут «Сочи» открыл счёт. Кристиан Нобоа после скидки вышедшего на замену Антона Заболотного из-за пределов штрафной точно закрутил мяч в дальний угол. Для эквадорца этот гол стал уже восьмым в текущем сезоне РПЛ, а для южан победа над красно-белыми — второй подряд в родных стенах. В середине июля красно-белые также уступили в Сочи с минимальным счётом.

Дубль Дзюбы в ворота «Динамо»

«Зенит» воспользовался осечкой «Спартака» и единолично возглавил турнирную таблицу. Петербуржцы дома победили «Динамо», взяв у соперника реванш за поражение в первом круге. Судьбу противостояния во многом предрешил дубль Артёма Дзюбы в первом тайме. Сначала он отличился с игры после передачи Алексея Сутормина, а затем реализовал пенальти за фол Сергея Паршивлюка на Дугласе дос Сантосе.

После этого матча в активе нападающего сборной России стало десять голов в РПЛ, благодаря чему он ненадолго опередил Сердара Азмуна в гонке бомбардиров. Также он поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба (85 голов).

После перерыва 11-метровый заработало уже «Динамо», и его уверенно реализовал вышедший на замену Николай Комличенко. Однако все вопросы о победителе встречи на 84-й минуте снял другой футболист — появившийся на поле по ходу игры Сердар Азмун. На его счету также стало десять голов в нынешнем сезоне чемпионата России, и он занимает первое место в гонке бомбардиров.

В свою очередь, Сергей Семак вошёл в пятёрку лучших тренеров в истории «Зенита» по количеству побед. В матче с «Динамо» он взял верх 69-й раз. Причём в данном списке ему удалось обойти самого Дика Адвоката, под руководством которого петербуржцы впервые стали чемпионами России, а также завоевали Кубок и Суперкубок УЕФА.

Самое крупное поражение «Локомотива» в РПЛ

В другом матче тура сошлись участники Лиги чемпионов «Краснодар» и «Локомотив». Уже к 11-й минуте столичная команда пропустила дважды. Сначала Виктор Классон воспользовался грубейшей ошибкой Гжегожа Крыховяка в собственной штрафной, а затем Реми Кабелла поразил ворота соперника с близкого расстояния.

Шанс исправить положение у гостей появился в конце первого тайма, когда судья Владимир Москалёв назначил 11-метровый за фол на Эдере. Однако Антон Миранчук пробил прямо по центру ворот и не сумел обмануть Евгения Городова. Так отмечавшему в день игры 35-летие опытному вратарю удалось отразить 18-й пенальти в карьере.

На последних минутах матча «Локомотив» рассыпался. Дубль удалось оформить нападающему «Краснодара» Маркусу Бергу. Теперь в активе шведа 20 мячей в составе южан, и он вошёл в десятку лучших бомбардиров клуба в истории. Также отличиться в этот вечер удалось вышедшему на замену Магомеду-Шапи Сулейманову.

Таким образом, подопечные Мусаева выиграли второй матч подряд в РПЛ со счётом 5:0. На прошлой неделе они не оставили шансов «Ротору». «Локомотив» же не только во второй раз в текущем сезоне пропустил пять мячей (в начале ноября железнодорожники разгромно уступили «Динамо» — 1:5), но и потерпел самое крупное поражение в истории в национальном чемпионате.

Отменённый пенальти в ворота «Рубина»

Испытывающий серьёзные финансовые сложности «Тамбов» потерпел шестое поражение подряд в РПЛ. Как и в игре прошлого тура со «Спартаком», команда в матче с «Рубином» не могла рассчитывать на целый ряд ведущих футболистов, которые требуют у клуба выплаты долгов. Их места на поле вновь заняли молодые игроки: Зураб Гигашвили, Лоуренс Анвон Николас и Дмитрий Меренчуков.

Тем не менее номинальные хозяева на промёрзшем газоне стадиона «Мордовия Арена» смотрелись достойно и пропустили лишь однажды. На 20-й минуте защитник казанцев Илья Самошников точно пробил в дальний угол после передачи Дарко Йевтича из глубины. При этом на повторе сложилось впечатление, что футболист находился в офсайде.

Ещё одно решение не в пользу «Тамбова» судья Кирилл Левников принял на 69-й минуте. Изначально он назначил пенальти за толчок Владимира Кабахидзе, но после просмотра повтора отменил 11-метровый, посчитав, что футболист атакующей команды сам врезался в соперника.

Упущенная победа ЦСКА

Не лучшие результаты в последних турах демонстрирует и ЦСКА. Ещё недавно армейцы единолично лидировали в турнирной таблице, но четырёхматчевая безвыигрышная серия в РПЛ отбросила их на третье место. Очередную осечку столичная команда допустила в домашней игре с «Уралом» — 2:2.

Хозяева удачно начали матч и открыли счёт уже на 12-й минуте. Ворота арендованного у ЦСКА Ильи Помазуна поразил Илья Шкурин. Белорус отличился во втором подряд туре чемпионата.

Однако в середине первого тайма «Уралу» удалось отыграться благодаря классной подаче Бранко Йовичича в штрафную и аккуратному удару Андрея Егорычева. Но сразу после перерыва гостей подвёл Павел Погребняк. Опытный футболист сначала получил горчичник за то, что попал ладонью по лицу Хёрдуру Магнуссону, а затем замахнулся мячом на отвернувшегося от него Алексея Сухого. Арбитр, получив сигнал от помощников, предъявил нападающему второй горчичник и удалил с поля.

А по истечении часа встречи Сухой, посмотрев повтор, назначил пенальти в ворота екатеринбуржцев за игру рукой у Алексея Герасимова, который уверенно реализовал Никола Влашич. В его активе теперь значатся восемь голов в текущем сезоне РПЛ.

Однако вместо того, чтобы дожать игравшего в меньшинстве соперника, ЦСКА зачем-то стал играть на удержание и поплатился за это. На 89-й минуте Игорь Калинин после подачи с правого фланга головой нанёс точный удар в дальний угол ворот Игоря Акинфеева. Вдобавок ко всем бедам уже в добавленное арбитром время прямую красную карточку за игру прямой ногой получил Шкурин.

Курьёзный гол «Ростова» в Грозном

Не знает побед на протяжении четырёх матчей и «Ахмат». На прошлой неделе грозненцы уступили «Сочи», а в 18-м туре дома проиграли ещё одной команде юга России — «Ростову» (0:1). Мало того, коллектив из Чеченской республики потерпел третье поражение в четырёх последних встречах с жёлто-синими.

Логичным результатом отчётной игры стала бы нулевая ничья, но на 82-й минуте подопечным Валерия Карпина удалось выйти вперёд благодаря слегка курьёзному голу Романа Тугарева. Полузащитник под острым углом выполнил навес со штрафного на ближнюю штангу, но откликнувшийся на передачу Хайтам Алеесами в последний момент пригнулся, и мяч неожиданно для всех залетел в дальний угол.

Для 22-летнего футболиста данный гол стал не только дебютным в РПЛ, но и первым в составе «Ростова». Ещё одним героем матча можно назвать вратаря гостей Сергея Песьякова, который совершил четыре важных сейва и не позволил сопернику отличиться.