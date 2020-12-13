ЦСКА упустил победу в матче с «Уралом», играя в большинстве

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с «Уралом».

Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:2 в пользу хозяев.

В составе ЦСКА забивали Илья Шкурин и Никола Влашич, реализовавший пенальти. У гостей отличился Андрей Егорычев и Игорь Калинин, сравнявший счёт на 89-й минуте.

С 48-й минуты гости играли в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён форвард «Урала» Павел Погребняк.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС не нашла ошибки арбитра в матче РПЛ между ЦСКА и «Химками».