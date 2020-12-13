ЦСКА упустил победу в матче с «Уралом», играя в большинстве

Короткая ссылка
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с «Уралом».
ЦСКА упустил победу в матче с «Уралом», играя в большинстве
  • @pfc_cska
  • Twitter

Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:2 в пользу хозяев.

В составе ЦСКА забивали Илья Шкурин и Никола Влашич, реализовавший пенальти. У гостей отличился Андрей Егорычев и Игорь Калинин, сравнявший счёт на 89-й минуте.

С 48-й минуты гости играли в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён форвард «Урала» Павел Погребняк.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС не нашла ошибки арбитра в матче РПЛ между ЦСКА и «Химками».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить