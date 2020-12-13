Грубая ошибка Крыховяка, два гола к 11-й минуте и нереализованный пенальти: как «Краснодар» разгромил «Локомотив» в РПЛ

«Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче 18-го тура РПЛ. Южане забили в ворота соперника пять безответных мячей. Уже к 11-й минуте подопечные Мурада Мусаева отличились дважды. Всё началось с грубой ошибки Гжегожа Крыховяка, который в собственной штрафной отдал передачу на Виктора Классона. В конце первого тайма железнодорожники могли сократить отставание с пенальти, но Евгений Городов справился с ударом Антона Миранчука.

Судьбоносный матч для обеих команд

18-й тур РПЛ получился богатым на матчи с громкой вывеской. В субботу прошла встреча «Зенита» и «Динамо», а в воскресенье сыграли другие участники Лиги чемпионов из России — «Краснодар» и «Локомотив».

Обе команды на неделе провели встречи последнего тура группового этапа главного еврокубка. При этом у южан было на день больше отдыха. Свою игру с «Челси» они провели во вторник, тогда как железнодорожники с «Баварией» — в среду.

Вдобавок красно-зелёные испытывали жесточайшие кадровые проблемы. Из-за травм не могли принять участие в матче Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, Зе Луиш и Фёдор Смолов. А Виталий Лисакович сдал сомнительный тест на коронавирус. Наконец, Мурило не мог выйти на поле из-за дисквалификации. Единственным положительным моментом стало возвращение в строй Гжегожа Крыховяка.

В сложившихся условиях Марко Николич практически полностью повторил состав на игру с «Баварией». Разве что место Франсуа Камано в опорной зоне занял как раз Крыховяк.

По сравнению с проблемами «Локо» потери «Краснодара» выглядели несерьёзно. Мурад Мусаев не мог рассчитывать на Матвея Сафонова, Кайо Паналеана, Дмитрия Стоцкого и экс-железнодорожника Ари. Поэтому пару Александру Мартыновичу в центре обороны составил Егор Сорокин, а на острие нападения вновь появился Маркус Берг. Обе команды сделали ставку на игру в одного форварда.

При этом для обеих данное противостояние было во многом решающим. И «Локомотив», и «Краснодар» серьёзно отстали от группы лидеров, и поражение могло ещё дальше отдалить их от первой тройки. В первую очередь это касалось южан, которые после 17 туров шли только на десятом месте.

Подарок от Миранчука имениннику

Южане с ходу продемонстрировали, насколько им важна победа в данном матче. Они сразу же подавили соперника высоким прессингом и заставили гостей ошибаться. Первый опасный момент уже на третьей минуте создал Алексей Ионов. Полузащитник из правого угла штрафной пробил в дальний, но «Локомотив» выручил Маринато Гилерме. К тому же судья зафиксировал офсайд.

Однако железнодорожники данный звонок не услышали и вскоре оказались наказаны. После ввода мяча из-за боковой «Краснодар» вновь включил прессинг. В результате опытный Крыховяк под давлением отдал снаряд прямо Виктору Классону. Точно пробить в ближний угол шведу труда не составило.

А на 11-й минуте южане забили вновь. На этот раз Берг на чужой половине поля обокрал Станислава Макгеева и начал быструю контратаку, которую точным ударом с близкой дистанции завершил Реми Кабелла. Казалось, после такого игру можно было заканчивать.

У «Локомотива» не было иного выхода, кроме как идти вперёд, но в атаке у команды не получалось ничего. Высокий Эдер полностью растворился на поле и практически не получал мяч. Не многое получалось и у диспетчера гостей Антона Миранчука. Вдобавок футболистам красно-зелёных явно не хватало сил. При многочисленных потерях в центре поля гости просто не успевали вернуться назад.

«Краснодар» же ещё в первом тайме мог забить пять мячей. Так, на 24-й минуте Кристоффер Олссон вышел один на один с Гилерме после разрезающей передачи Берга, но вратарь спас москвичей. А следом уже сам Берг из пределов штрафной пробил выше.

Тем не менее «Локомотив» в концовке тайма неожиданно получил шанс на спасение. В ходе одной из редких атак команды Эдер упал в штрафной после единоборства с Сорокиным. Судья Владимир Москалёв изначально пенальти назначать не стал, но после двухминутного совещания с коллегами на VAR указал на точку.

Бить 11-метровый вышел Миранчук и сделал это крайне неудачно. Антон отправил мяч прямо по центру ворот, а Евгений Городов остался на месте и спас свою команду. Параллельно опытный голкипер сделал подарок и самому себе, ведь прямо в день матча ему исполнилось 35 лет.

Разгром в концовке

В перерыве Николич произвёл одну замену. Вместо незаметного Владислава Игнатьева в опорную зону вышел Куликов. Данная рокировка помогла «Локомотиву» окончательно забрать мяч под свой контроль. Гости выполняли много поперечных передач, пытаясь найти брешь в обороне соперника.

Однако хозяева защищались практически безошибочно. Мало того, при случае они продолжали убегать в быстрые контратаки, тем более москвичи совершали огромное количество ошибок и неточных пасов. Так, на 55-й минуте Классон едва не вырвался один на один с Гилерме, но его в последний момент остановил Чорлука.

«Локомотив» ответил на это своим редким моментом. После прострела с правого фланга Эдер с близкой дистанции пробил прямо в руки Городову. А чуть позже Куликов неопасно выстрелил с дальней дистанции.

Тем не менее давление соперника начало тревожить тренерский штаб хозяев — и по истечении часа встречи Мусаев произвёл одну за другой сразу три замены. На поле появились Вандерсон, Тонни де Вильена и Магомед Шапи Сулейманов. У Николича же возможностей освежить состав практически не было, а выход 19-летнего Никиты Иосифова смотрелся как жест отчаяния.

Южане же с появлением на поле новых футболистов окончательно отодвинули соперника от собственных ворот и вновь начали проводить опасные атаки на скорости. В результате в концовке «Локомотив» окончательно развалился. На 75-й минуте свой шанс всё же реализовал Берг. Чорлука и Райкович, пытаясь помешать шведу, лишь столкнулись друг с другом.

Следом ещё одну отличную передачу на партнёра выполнил Игнатьев. В чужой штрафной он отдал мяч Сулейманову, а тот точно пробил в дальний угол под опорную ногу Гилерме. Точку в противостоянии поставил Берг. Швед удачно сыграл на добивании и забил восьмой мяч в текущем сезоне РПЛ.

«Краснодар» одержал третью победу в последних четырёх матчах чемпионата и до одного очка сократил отставание от соперника. В свою очередь, «Локомотив» во второй раз в текущем сезоне пропустил пять мячей. В начале ноября железнодорожники были разгромлены «Динамо» — 1:5.