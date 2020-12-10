«Локомотив» уступил «Баварии» в заключительном туре группового этапа ЛЧ

Короткая ссылка
Московский «Локомотив» потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» в матче заключительного, шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
«Локомотив» уступил «Баварии» в заключительном туре группового этапа ЛЧ
  • © REUTERS/Andreas Gebert

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась в пользу хозяев — 2:0.

На 63-й минуте в составе действующих победителей турнира забил Никлас Зюле, а на 80-й отличился Эрик Шупо-Мотинг.

«Бавария» набрала 16 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе A. «Локомотив» с тремя очками в активе занял последнюю строчку в квартете.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» были зафиксированы четыре сомнительных теста на COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить