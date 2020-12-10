«Локомотив» уступил «Баварии» в заключительном туре группового этапа ЛЧ
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Встреча прошла в Мюнхене и завершилась в пользу хозяев — 2:0.
На 63-й минуте в составе действующих победителей турнира забил Никлас Зюле, а на 80-й отличился Эрик Шупо-Мотинг.
«Бавария» набрала 16 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе A. «Локомотив» с тремя очками в активе занял последнюю строчку в квартете.
Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» были зафиксированы четыре сомнительных теста на COVID-19.