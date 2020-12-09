Источник: в «Локомотиве» были зафиксированы четыре сомнительных теста на COVID-19

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Четыре футболиста московского «Локомотива» сдали сомнительные тесты на коронавирус перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
Источник: в «Локомотиве» были зафиксированы четыре сомнительных теста на COVID-19
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

Как сообщает «РБ-Спорт», сомнительные тесты сдали полузащитники Гжегож Крыховяк, Даниил Куликов, Максим Мухин, а также нападающий Виталий Лисакович.

При этом отмечается, что после тестов УЕФА игроки сдали дополнительные проверочные тесты, которые показали отрицательные результаты. Таким образом, футболисты смогут принять участие в ближайшем матче Российской премьер-лиги.

Ранее заболевший коронавирусом пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о своём состоянии.

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