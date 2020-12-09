Заболевший коронавирусом Хэмилтон рассказал о своём состоянии

Короткая ссылка
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, заболевший коронавирусом, рассказал о состоянии своего здоровья.
Заболевший коронавирусом Хэмилтон рассказал о своём состоянии
  • Reuters

«Я не выходил на связь неделю, она стала для меня одной из самых тяжёлых за долгое время. Я сфокусирован на своём выздоровлении и возвращении формы, чтобы принять участие в последней гонке сезона в Абу-Даби. Чувствую себя отлично, вернулся к тренировкам. Спасибо всем за поддержку, я очень ценю это», — сказал в своём видеообращении в Instagram Хэмилтон.

Из-за коронавируса британец пропустил Гран-при Сахира, где его заменил Джордж Расселл из Williams. Последний этап сезона-2020, Гран-при Абу-Даби, пройдёт с 11 по 13 декабря. Если Хэмилтон снова сдаст положительный тест на вирус, его опять заменит Джордж Расселл.

Ранее сообщалось, чем закончился Гран-при Сахира в «Формуле-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить