Заболевший коронавирусом Хэмилтон рассказал о своём состоянии

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, заболевший коронавирусом, рассказал о состоянии своего здоровья.

«Я не выходил на связь неделю, она стала для меня одной из самых тяжёлых за долгое время. Я сфокусирован на своём выздоровлении и возвращении формы, чтобы принять участие в последней гонке сезона в Абу-Даби. Чувствую себя отлично, вернулся к тренировкам. Спасибо всем за поддержку, я очень ценю это», — сказал в своём видеообращении в Instagram Хэмилтон.

Из-за коронавируса британец пропустил Гран-при Сахира, где его заменил Джордж Расселл из Williams. Последний этап сезона-2020, Гран-при Абу-Даби, пройдёт с 11 по 13 декабря. Если Хэмилтон снова сдаст положительный тест на вирус, его опять заменит Джордж Расселл.

Ранее сообщалось, чем закончился Гран-при Сахира в «Формуле-1».