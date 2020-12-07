Победа Переса, седьмое место Квята и хаос в боксах Mercedes: чем закончился Гран-при Сахира в «Формуле-1»

Серхио Перес стал победителем Гран-при Сахира, предпоследнего этапа «Формулы-1» в этом сезоне. Второе место впервые в карьере занял Эстебан Окон, тройку замкнул Лэнс Стролл. Пилоты Mercedes Валттери Боттас и Джордж Расселл не смогли побороться за подиум из-за неразберихи на пит-стопе. Даниил Квят стартовал под шестым номером и финишировал седьмым.

Первый день

Особенностью нынешнего сезона «Формулы-1» стали сдвоенные этапы. Сначала две гонки прошли в Австрии на «Ред Булл Ринг», потом два уикенда принимал британский «Сильверстоун», а под конец года эта же честь выпала Бахрейну и его «Сахиру». Однако проводить две одинаковые гонки под разными вывесками в островном королевстве не стали и сделали для пилотов и болельщиков сюрприз.

Для второго этапа, получившего название Гран-при Сахира, было решено использовать совершенно новую конфигурацию трассы, никогда не применявшуюся ранее. После четвёртого поворота гонщики отправлялись не на извилистую среднюю часть, а сразу на предпоследний прямой отрезок. Благодаря этому длина круга стала самой короткой в текущем сезоне — проехать всю трассу стало возможным менее чем за минуту. Такой расклад неизбежно должен был привести к трафику в квалификации и повысить аварийность в самой гонке.

Но не только это отличало Гран-при Сахира от всех предыдущих этапов. В составе участников произошли сразу три замены. Ромен Грожан ещё не успел восстановиться после аварии в прошлой гонке и уступил место в Haas бразильцу Пьетро Фиттипальди, внуку двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди. Льюис Хэмилтон под конец года заразился коронавирусом, и новичком Mercedes на одну гонку неожиданно стал пилот Williams Джордж Расселл. Его, в свою очередь, подменил Джек Эйткен.

Свободные практики в пятницу подняли вопрос, что же помогло Хэмилтону в этом сезоне так легко выиграть чемпионский титул — собственное мастерство или лучшая машина в пелотоне. Когда Расселл сел за руль Mercedes, он тут же показал быстрейшее время как в первой сессии, так и во второй. Ни напарник Валттери Боттас, ни прилично ускорившийся на новом «Сахире» Макс Ферстаппен не смогли угнаться за машиной, которой управлял последний (на тот момент) в общем зачёте пилот.

Первые тренировки также показали, что необычная конфигурация трассы хорошо подошла не только Red Bull, но и Alpha Tauri. Даниил Квят был то пятым, то шестым по чистому времени на круге, а его напарник Пьер Гасли оказывался рядом, если только не возникали проблемы технического характера. У некоторых же пилотов возникали проблемы с прохождением самой короткой трассы. Так, Боттас хотя и сумел хорошо отработать в первой сессии свободных заездов, но во второй постоянно терял время на круге из-за срезки поворотов.

Второй день

В субботней тренировке Расселл немного сдал. Он показал лишь седьмой результат, а на первое место закономерно вышел Ферстаппен, которому Боттас проиграл чуть больше двух десятых секунды. Вновь отличные скорости на прямых участках показала Alpha Tauri, только теперь лучшим в её составе был Гасли, показавший третий результат. Квят же отступил на 12-ю строчку.

Прогнозируемого в квалификации трафика всё-таки не было — пилоты заранее договорились, как будут делить трассу. Так что особых сюрпризов первый раунд не принёс. Ферстаппен по-прежнему старался дать бой Mercedes, а два новичка на Haas и Williams сразу же закончили борьбу. Квят занял десятое место и озвучил претензии на выход в финальный сегмент.

Во второй части скорости Mercedes упали, но только потому, что его пилоты выбрали более медленные шины, чем соперники. Ферстаппен спокойно захватил промежуточное лидерство, а его напарник Александр Албон неожиданно выбыл из дальнейшего розыгрыша мест на стартовой решётке. Разделились пути и в Ferrari: Шарль Леклер продолжил борьбу, а Себастьян Феттель её завершил.

Финал субботних заездов подарил несколько сюрпризов. Боттас всё-таки опередил нового напарника и завоевал поул-позицию. Расселл на три сотые секунды обошёл Ферстаппена и занял место на первом ряду решётки. Соседом голландца на втором ряду неожиданно стал Леклер. Очень быстро свой круг проехал Квят. Пилот Alpha Tauri стал шестым, пропустив вперёд Серхио Переса на Racing Point.

Гонка

Едва погасли огни светофора, как Расселл проскочил Боттаса и возглавил пелотон. Пилот Mercedes с трудом пытался удержать хотя бы второе место, но вскоре угроза для него исчезла благодаря Леклеру.

Монегаск предпринял отчаянный шаг, чтобы контратаковать Переса, и развернул болид мексиканца. От него пытался увернуться Ферстаппен, но после выезда на обочину он врезался в отбойник. Туда же влетел и Леклер. Пилоты Red Bull и Ferrari закончили гонку уже на первом круге.

После возобновления гонки Mercedes продолжил уверенно лидировать, а на подиум стали претендовать новые лица. Преследовать немецкую конюшню бросились Карлос Сайнс на McLaren, Даниэль Риккардо на Renault и Квят, поднявшийся на пятое место. Россиянин решил использовать тактику раннего пит-стопа и смог за счёт неё обойти австралийца. Когда после экватора гонки все ближайшие конкуренты совершили первые пит-стопы, а Перес заехал в боксы во второй раз, Квят занял своё законное четвёртое место позади Сайнса.

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Sainz (P7) is just ahead of Kvyat who is being hunted down by Ricciardo#SakhirGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/e8URvcC3yH — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

Тем временем тезис о непобедимости машины Хэмилтона стал находить подтверждение в гонке. Расселл не думал упускать лидерство, а после замены шин только нарастил отрыв от Боттаса до семи секунд. Оба пилота Mercedes довольно поздно получили самые крепкие шины и собирались на них закончить гонку.

Преследователям же такая тактика не подходила, и серию вторых пит-стопов открыл Гасли, а за ним и Квят. Удержать свою позицию после смены шин он не смог и пропустил Риккардо обратно. Но и сохранить в перспективе пятое место ему становилось всё сложнее — Перес обходил одного соперника за другим и забрался на третье место, а лишний пит-стоп ему мог уже и не понадобиться.

Всё спутала авария Эйткена: пилот Williams потерял управление и разбил переднее антикрыло об отбойник. Был введён режим виртуального сейфти-кара, под которым Mercedes решил провести двойной пит-стоп. Но в боксах немецкой конюшни внезапно начался беспорядок. Механики неправильно заменили колёса Расселлу, поставив ему комплект Боттаса. В итоге Валттери пришлось выехать на старых шинах. Когда об ошибке стало известно, Расселла вновь позвали в боксы. В итоге недавний лидер оказался позади Боттаса на пятом месте, а на промежуточный подиум поднялись Перес, Эстебан Окон из Renault и напарник мексиканца Лэнс Стролл. Квят же опустился на восьмое место.

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Full ⚠️ SAFETY CAR ⚠️ deployed



Mercedes call both drivers into the pits for new tyres but there's a problem putting on Bottas' fresh set #SakhirGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/sGC1KYFsBO — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

После рестарта Расселл постарался доказать, что его лидерство до пит-стопов не было обусловлено одной лишь машиной. Он в ожесточённой борьбе прошёл Боттаса, обогнал Стролла с Оконом и стал наседать на Переса. Вдруг в тот момент, когда британец даже записал на свой счёт лучший круг, у его заднего колеса случился прокол. После уже четвёртого посещения боксов Расселл опустился на 14-е место. С большим трудом он всё-таки отыграл пять позиций и заработал первые очки в карьере.

У Боттаса проблем тоже хватало: ему поставили старые шины, с которыми он легко пропускал вперёд всех соперников, в том числе и Квята. Россиянин шёл седьмым всего в четырёх секундах от подиума, но дистанции для рывка у него совсем не было.

Перес удержался на первом месте и одержал дебютную победу за карьеру. Он поднялся на четвёртое место в общем зачёте, но при этом на будущий год у мексиканца пока так и нет контракта ни с одной командой. Для Окона финиш на втором месте тоже стал главным достижением в жизни. Третья позиция Стролла позволила Racing Point вернуться в первую тройку Кубка конструкторов.