Немецкий гонщик команды Prema Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы-2» сезона 2020 года.

В заключительной гонке финального этапа — Гран-при Сахира — Шумахер финишировал лишь 18-м и не набрал очков, но, несмотря на это, стал чемпионом серии, поскольку другой претендент на титул, Каллум Илот из UNI-Virtuosi, завершив гонку 14-м, не сумел набрать необходимое количество очков, чтобы опередить немца в общем зачёте.

Для 21-летнего Шумахера это второй титул в профессиональной карьере. В 2018 году он стал чемпионом «Формулы-3». В следующем сезоне он будет выступать в «Формуле-1» в составе американской команды Haas.

Победу в воскресной гонке Гран-при Сахира одержал индиец Джехан Дуравала из Carlin. Второе место занял его партнёр по команде японец Юки Цунода. Тройку замкнул британский гонщик DAMS Даниэль Тиктум.

Россиянин Роберт Шварцман из Prema финишировал пятым, Никита Мазепин из Hitech Racing — восьмым, а Артём Маркелов из HWA AG — 19-м.

По итогам сезона Шварцман занял четвёртое место, а Мазепин — пятое. Таким образом, гонщик Hitech всё же сумел завершить чемпионат в топ-5 и получил суперлицензию для выступления за Haas в «Формуле-1» в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Себастьен Ожье стал семикратным чемпионом мира по ралли.