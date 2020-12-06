Ожье стал семикратным чемпионом мира по ралли

Французский гонщик команды Toyota Себастьен Ожье стал победителем чемпионата мира по ралли (WRC) 2020 года.

Ожье стал победителем заключительного этапа сезона — Ралли Монцы — и таким образом выиграл уже седьмой чемпионский титул в WRC.

Второе место в чемпионате 2020 года занял британец Элфин Эванс. Тройку замкнул чемпион 2019 года эстонец Отт Тянак, не сумевший защитить свой титул.

36-летний Ожье является вторым в истории мирового ралли пилотом по количеству чемпионских титулов: семь против девяти у его соотечественника Себастьена Лёба.

Ранее сообщалось, что Алексей Лукьянюк стал двукратным чемпионом Европы по ралли.