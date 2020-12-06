Ожье стал семикратным чемпионом мира по ралли

Короткая ссылка
Французский гонщик команды Toyota Себастьен Ожье стал победителем чемпионата мира по ралли (WRC) 2020 года.
Ожье стал семикратным чемпионом мира по ралли
  • © REUTERS / TT NEWS AGENCY

Ожье стал победителем заключительного этапа сезона — Ралли Монцы — и таким образом выиграл уже седьмой чемпионский титул в WRC.

Второе место в чемпионате 2020 года занял британец Элфин Эванс. Тройку замкнул чемпион 2019 года эстонец Отт Тянак, не сумевший защитить свой титул.

36-летний Ожье является вторым в истории мирового ралли пилотом по количеству чемпионских титулов: семь против девяти у его соотечественника Себастьена Лёба.

Ранее сообщалось, что Алексей Лукьянюк стал двукратным чемпионом Европы по ралли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить