Лукьянюк стал двукратным чемпионом Европы по ралли

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Россиянин Алексей Лукьянюк стал победителем чемпионата Европы по ралли (ERC) 2020 года.
Лукьянюк стал двукратным чемпионом Европы по ралли
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На заключительном этапе сезона — ралли Канарских островов — 39-летний Лукьянюк занял седьмое место, что позволило ему победить в общем зачёте чемпионата.

Выиграв два из пяти состоявшихся в сезоне-2020 этапов чемпионата, Лукьянюк повторил свой успех 2018 года.

Он выступает в ERC с 2015 года и ни разу не завершал чемпионат ниже четвёртого места.

Ранее сообщалось, что команда «КамАЗ-мастер» отправилась в Саудовскую Аравию для участия в «Дакаре».

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