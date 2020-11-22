Команда «КамАЗ-мастер» отправилась в Саудовскую Аравию для участия в «Дакаре»

Экипажи и техника российской команды «КамАЗ-мастер» отправились в Саудовскую Аравию для участия в престижном ралли-рейде «Дакар» 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба команды. Соревнования пройдут с 3 по 15 января 2021 года.

«КамАЗ-мастер» заявил для участия в рейде четыре экипажа: Андрея Каргинова, Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.

«Это был очень непростой год. Ситуация с пандемией осложняла программу модернизации и подготовки автомобилей. Всё очень непросто было и с подготовкой экипажей. Но мы просто продолжали трудиться и делать своё дело. Оглядываясь на прошедший сезон, понимаем, что, невзирая на трудности, он получился напряжённым и насыщенным. Мы благодарны партнёрам команды, которые, несмотря на трудности, остались с нами. На «Дакаре» мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы не огорчать наших партнёров и болельщиков!» — приводит слова Чагина пресс-служба команды.

Ранее появилась информация, что Haas уже подписала контракты с Мазепиным и Шумахером.