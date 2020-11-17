СМИ: Haas уже подписала контракты с Мазепиным и Шумахером
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- globallookpress.com
Как сообщает «Чемпионат», команда пока не готова официально об этом объявить, поскольку россиянину пока не гарантирована суперлицензия, необходимая для выступлений в «Формуле-1». Чтобы её завоевать, Мазепину нужно набрать ещё 8 баллов до завершения сезона «Формулы-2», в котором осталось два этапа.
Прежде было объявлено, что нынешние пилоты команды — датчанин Кевин Магнуссен и француз Ромэн Грожан — не будут выступать за Haas в сезоне-2021.
21-летний Мазепин проводит в «Формуле-2» дебютный сезон, тогда как для 21-летнего Шумахера нынешний сезон — уже второй.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1» и сравнялся с Шумахером.