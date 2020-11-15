Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1» и сравнялся с Шумахером

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон досрочно стал чемпионом мира по автогонкам класса «Формула-1».

Победа британца на Гран-при Турции позволила ему досрочно стать чемпионом мира.

Для Хэмилтона это уже седьмой успех в карьере. Ранее он побеждал в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. Шесть из своих титулов завоевал с Mercedes. Первый титул 35-летнему пилоту покорился в составе McLaren.

По количеству чемпионских званий Хэмилтон сравнялся с легендарным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Турции, Квят финишировал 12-м.