Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1» и сравнялся с Шумахером

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон досрочно стал чемпионом мира по автогонкам класса «Формула-1».
Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1» и сравнялся с Шумахером
  • Reuters

Победа британца на Гран-при Турции позволила ему досрочно стать чемпионом мира.

Для Хэмилтона это уже седьмой успех в карьере. Ранее он побеждал в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. Шесть из своих титулов завоевал с Mercedes. Первый титул 35-летнему пилоту покорился в составе McLaren.

По количеству чемпионских званий Хэмилтон сравнялся с легендарным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Турции, Квят финишировал 12-м.

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