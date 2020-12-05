Квят заявил, что очень доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Сахира
- Reuters
«Это была отличная сессия, чистая. Тут очень сложная конфигурация трассы, а в начале ещё и был трафик. Мой круг в третьем сегменте получился очень чистым, я очень доволен собой: проехал чисто и сохранял хладнокровие. В результате мы можем стартовать завтра с очень высокой позиции. Я очень доволен», — приводит слова Квята пресс-служба «Формулы-1».
Он отметил, что гоночный темп тоже выглядит неплохим.
«Надеюсь, мы сможем завтра держаться на том же уровне. Без сомнений, гонка будет непростой. Есть ряд вещей, которые нужно обдумать перед воскресеньем», — добавил россиянин.
По итогам квалификации Квят, пробившийся в третий сегмент, занял шестое место, уступив победителю 0,529 секунды.
Ранее сообщалось, что Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира.