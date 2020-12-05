Квят заявил, что очень доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Сахира

Короткая ссылка
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сахира.
Квят заявил, что очень доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Сахира
  • Reuters

«Это была отличная сессия, чистая. Тут очень сложная конфигурация трассы, а в начале ещё и был трафик. Мой круг в третьем сегменте получился очень чистым, я очень доволен собой: проехал чисто и сохранял хладнокровие. В результате мы можем стартовать завтра с очень высокой позиции. Я очень доволен», — приводит слова Квята пресс-служба «Формулы-1».

Он отметил, что гоночный темп тоже выглядит неплохим.

«Надеюсь, мы сможем завтра держаться на том же уровне. Без сомнений, гонка будет непростой. Есть ряд вещей, которые нужно обдумать перед воскресеньем», — добавил россиянин.

По итогам квалификации Квят, пробившийся в третий сегмент, занял шестое место, уступив победителю 0,529 секунды.

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить