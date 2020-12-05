Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира, Квят — шестой

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Финский пилот Mercedes Валттери Боттас занял первое место в квалификации 16-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сахира.
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира, Квят — шестой
  • Reuters

Финский гонщик в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Сахир» за 53,377 секунды.

Второе место занял британец Джордж Расселл, заменяющий в Mercedes заболевшего коронавирусом семикратного чемпиона и своего соотечественника Льюиса Хэмилтона.

Третье место занял нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят, пробившийся в третий сегмент, занял шестое место, уступив победителю 0,529 секунды.

Ранее сообщалось, что в Mercedes рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Хэмилтона.

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