Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира, Квят — шестой
- Reuters
Финский гонщик в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Сахир» за 53,377 секунды.
Второе место занял британец Джордж Расселл, заменяющий в Mercedes заболевшего коронавирусом семикратного чемпиона и своего соотечественника Льюиса Хэмилтона.
Третье место занял нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят, пробившийся в третий сегмент, занял шестое место, уступив победителю 0,529 секунды.
Almost nothing in it at the top 😱#SakhirGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/hdAkmvxvms— Formula 1 (@F1) December 5, 2020
Ранее сообщалось, что в Mercedes рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Хэмилтона.