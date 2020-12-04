В Mercedes рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Хэмилтона

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф рассказал о состоянии здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, заболевшего коронавирусом.

«Сейчас его главная задача — выздоравливать. Не уверен, что он внимательно следит за тем, что происходит на трассе. Когда вы лежите в кровати и чувствуете себя не лучшим образом, гонки отходят для вас на второй план», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Он отметил, что заболевание у Хэмилтона сопровождается проявлением симптомов, но в лёгкой форме.

Из-за коронавируса Хэмилтон пропускает Гран-при Сахира, а его участие в заключительной гонке в Абу-Даби остаётся под вопросом.

Ранее сообщалось, что заменяющий Хэмилтона в Mercedes Расселл стал лучшим во второй практике Гран-при Сахира.