В Mercedes рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Хэмилтона
- Reuters
«Сейчас его главная задача — выздоравливать. Не уверен, что он внимательно следит за тем, что происходит на трассе. Когда вы лежите в кровати и чувствуете себя не лучшим образом, гонки отходят для вас на второй план», — приводит слова Вольфа Motorsport.
Он отметил, что заболевание у Хэмилтона сопровождается проявлением симптомов, но в лёгкой форме.
Из-за коронавируса Хэмилтон пропускает Гран-при Сахира, а его участие в заключительной гонке в Абу-Даби остаётся под вопросом.
Ранее сообщалось, что заменяющий Хэмилтона в Mercedes Расселл стал лучшим во второй практике Гран-при Сахира.