Расселл стал лучшим во второй практике Гран-при Сахира, Квят — шестой
- Reuters
Расселл, заменяющий в команде заболевшего коронавирусом семикратного чемпиона и своего соотечественника Льюиса Хэмилтона, в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Сахир» за 54,713 секунды.
Второй результат показал нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Тройку замкнул мексиканец Серхио Перес из Racing Point.
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят занял шестую строчку в итоговом протоколе сессии, уступив лидеру 0,465 секунды.
FP2 CLASSIFICATION ⏱— Formula 1 (@F1) December 4, 2020
2/2 on Friday for @GeorgeRussell63!#SakhirGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/X5GXizQlry
Ранее сообщалось, что Расселл стал лучшим в первой практике Гран-при Сахира.