Расселл стал лучшим во второй практике Гран-при Сахира, Квят — шестой

Британский пилот Mercedes Джордж Расселл показал лучшее время во второй свободной практике на 16-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Сахира.

Расселл, заменяющий в команде заболевшего коронавирусом семикратного чемпиона и своего соотечественника Льюиса Хэмилтона, в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Сахир» за 54,713 секунды.

Второй результат показал нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Тройку замкнул мексиканец Серхио Перес из Racing Point.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят занял шестую строчку в итоговом протоколе сессии, уступив лидеру 0,465 секунды.

Ранее сообщалось, что Расселл стал лучшим в первой практике Гран-при Сахира.