Рассел стал лучшим в первой практике Гран-при Сахира, Квят — пятый
- Reuters
Рассел, заменяющий в команде заболевшего коронавирусом семикратного чемпиона и своего соотечественника Льюиса Хэмилтона, в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Сахир» за 54,546 секунды.
Второй и третий результаты показали пилоты Red Bull — нидерландец Макс Ферстаппен и таец Александр Албон соответственно.
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят занял пятую строчку в итоговом протоколе сессии, уступив лидеру 0,465 секунды.
FP1 CLASSIFICATION ⏱️@GeorgeRussell63 tops an official race weekend session for the first time in his F1 career 👀#SakhirGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/0ON1IYUmg4— Formula 1 (@F1) December 4, 2020
Ранее сообщалось, что в Mercedes прокомментировали замену Хэмилтона на Расселла.