Рассел стал лучшим в первой практике Гран-при Сахира, Квят — пятый

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Британский пилот Mercedes Джордж Рассел показал лучшее время в первой свободной практике на 16-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.
Рассел стал лучшим в первой практике Гран-при Сахира, Квят — пятый
  • Reuters

Рассел, заменяющий в команде заболевшего коронавирусом семикратного чемпиона и своего соотечественника Льюиса Хэмилтона, в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Сахир» за 54,546 секунды.

Второй и третий результаты показали пилоты Red Bull — нидерландец Макс Ферстаппен и таец Александр Албон соответственно.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят занял пятую строчку в итоговом протоколе сессии, уступив лидеру 0,465 секунды.

Ранее сообщалось, что в Mercedes прокомментировали замену Хэмилтона на Расселла.

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