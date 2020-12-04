Рассел стал лучшим в первой практике Гран-при Сахира, Квят — пятый

Британский пилот Mercedes Джордж Рассел показал лучшее время в первой свободной практике на 16-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

Рассел, заменяющий в команде заболевшего коронавирусом семикратного чемпиона и своего соотечественника Льюиса Хэмилтона, в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Сахир» за 54,546 секунды.

Второй и третий результаты показали пилоты Red Bull — нидерландец Макс Ферстаппен и таец Александр Албон соответственно.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят занял пятую строчку в итоговом протоколе сессии, уступив лидеру 0,465 секунды.

FP1 CLASSIFICATION ⏱️@GeorgeRussell63 tops an official race weekend session for the first time in his F1 career 👀#SakhirGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/0ON1IYUmg4 — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

Ранее сообщалось, что в Mercedes прокомментировали замену Хэмилтона на Расселла.