Грожан пропустит Гран-при Абу-Даби, его заменит Фиттипальди

Короткая ссылка
Французский пилот Haas Ромен Грожан не выступит на заключительном, 17-м этапе «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби.
Грожан пропустит Гран-при Абу-Даби, его заменит Фиттипальди
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Haas, такое решение было принято французским гонщиком после консультаций с врачами.

Отмечается, что вместо Грожана на Гран-при Абу-Даби выступит бразилец Пьетро Фиттипальди, уже заменявший француза на Гран-при Сахира.

Грожан попал в серьёзную аварию на первом круге гонки Гран-при Бахрейна. Инцидент произошёл после третьего поворота. Грожан резко сместился вправо, столкнувшись с болидом российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята, после чего вылетел с трассы и протаранил металлический рельс безопасности. В результате удара болид Haas развалился на две части и загорелся.

Ранее Грожан рассказал, какие травмы получил в аварии на Гран-при Бахрейна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить