Грожан пропустит Гран-при Абу-Даби, его заменит Фиттипальди

Французский пилот Haas Ромен Грожан не выступит на заключительном, 17-м этапе «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби.

Как сообщает пресс-служба Haas, такое решение было принято французским гонщиком после консультаций с врачами.

Отмечается, что вместо Грожана на Гран-при Абу-Даби выступит бразилец Пьетро Фиттипальди, уже заменявший француза на Гран-при Сахира.

Грожан попал в серьёзную аварию на первом круге гонки Гран-при Бахрейна. Инцидент произошёл после третьего поворота. Грожан резко сместился вправо, столкнувшись с болидом российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята, после чего вылетел с трассы и протаранил металлический рельс безопасности. В результате удара болид Haas развалился на две части и загорелся.

Ранее Грожан рассказал, какие травмы получил в аварии на Гран-при Бахрейна.