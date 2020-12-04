Грожан рассказал, какие травмы получил в аварии на Гран-при Бахрейна

Французский пилот Haas Ромен Грожан рассказал о своих травмах, полученных в аварии во время гонки 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

«Я сильно ударился всей левой стороной. Врачи выявили растяжение лодыжки и ушиб колена. На плече, бедре и предплечье — красивые синяки. Большому пальцу тоже досталось — он слегка вывихнут. Ну и рука серьёзно обгорела. Сейчас я уже могу двигать ей во все стороны. Могу сжать кулак. Но дотянуться большим пальцем до мизинца не получается. Он пострадал от огня и по-прежнему в повязке», — приводит слова Грожана Motorsport.

Он также подтвердил, что выбирался из горящего болида в одном ботинке, поскольку левый оказался зажат под педалями. Грожан растянул лодыжку, когда пытался выдернуть ногу.

«Выступление в Абу-Даби? Мне надо будет оценить свои возможности, прислушаться к ощущениям. Важно понять, по силам ли мне это», — добавил француз.

Инцидент произошёл после третьего поворота на первом круге гонки. Грожан резко сместился вправо, столкнувшись с болидом российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята, после чего вылетел с трассы и протаранил металлический рельс безопасности. В результате удара болид Haas развалился на две части и загорелся.

Ранее сообщалось, что Грожана выписали из больницы после аварии на Гран-при Бахрейна.