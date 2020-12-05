Мазепин лишился подиума в первой гонке «Формулы-2» на Гран-при Сахира

Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин из-за штрафов лишился третьего места в первой гонке 12-го этапа «Формулы-2» — Гран-при Сахира.

Как сообщает пресс-служба чемпионата, россиянина оштрафовали на 5 секунд за инциденты с гонщиком Carlin Юки Цунодой и пилотом MP Motorsport Фелипе Друговичем.

Таким образом, к итоговому времени Мазепина было прибавлено 10 секунд, и он откатился с третьего на девятое место, лишившись очков, набранных за гонку. В общем зачёте он опустился на пятое место.

Ранее сообщалось, что Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира.