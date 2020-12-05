Мазепин лишился подиума в первой гонке «Формулы-2» на Гран-при Сахира

Короткая ссылка
Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин из-за штрафов лишился третьего места в первой гонке 12-го этапа «Формулы-2» — Гран-при Сахира.
Мазепин лишился подиума в первой гонке «Формулы-2» на Гран-при Сахира
  • © Dppi/Sebastian Rozendaal
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба чемпионата, россиянина оштрафовали на 5 секунд за инциденты с гонщиком Carlin Юки Цунодой и пилотом MP Motorsport Фелипе Друговичем.

Таким образом, к итоговому времени Мазепина было прибавлено 10 секунд, и он откатился с третьего на девятое место, лишившись очков, набранных за гонку. В общем зачёте он опустился на пятое место.

Ранее сообщалось, что Боттас выиграл квалификацию Гран-при Сахира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить