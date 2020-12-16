Газизов: в «Спартаке» мне хватило пяти месяцев для достижения результата

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о недолгом периоде своей работы в столичном клубе.

«Мы можем рассуждать, а жизнь показывает другие истории. Надо принимать условия, в которых ты находишься, и выходить с достоинством. Иногда нужны годы для того, чтобы сделать результат. Мне хватило и пяти месяцев», — сказал Газизов в интервью телеканалу БСТ.

Газизов был уволен с поста гендиректора красно-белых 8 декабря. Он работал в этой должности с июля 2020 года.

После 18 матчей «Спартак» набрал 35 очков и занимает второе место в чемпионате России.

Ранее Газизов заявил, что «Спартак» навсегда останется в его сердце.