Газизов: в «Спартаке» мне хватило пяти месяцев для достижения результата

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о недолгом периоде своей работы в столичном клубе.
Газизов: в «Спартаке» мне хватило пяти месяцев для достижения результата
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«Мы можем рассуждать, а жизнь показывает другие истории. Надо принимать условия, в которых ты находишься, и выходить с достоинством. Иногда нужны годы для того, чтобы сделать результат. Мне хватило и пяти месяцев», — сказал Газизов в интервью телеканалу БСТ.

Газизов был уволен с поста гендиректора красно-белых 8 декабря. Он работал в этой должности с июля 2020 года. 

После 18 матчей «Спартак» набрал 35 очков и занимает второе место в чемпионате России.

Ранее Газизов заявил, что «Спартак» навсегда останется в его сердце.

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