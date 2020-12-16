Газизов: «Спартак» навсегда останется в моём сердце

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что столичный клуб навсегда останется в его сердце, но теперь его пребывание в нём уже является историей.

«Я бы хотел поговорить об «Уфе», это мой родной клуб. А «Спартак» — это уже история. Я не перевернул эту страницу. «Спартак» навсегда останется в моём сердце. Это определённый промежуток моей жизни. Мощнейшие болельщики. Огромная многомиллионная любовь. Сила. Огромный, большой клуб. Но, находясь в Уфе, я хочу говорить об «Уфе», — сказал Газизов в интервью телеканалу БСТ.

Газизов был уволен с поста гендиректора красно-белых 8 декабря. Он работал в этой должности с июля 2020 года.

После 18 туров «Спартак» набрал 35 очков и занимает второе место в чемпионате России

Ранее Газизов опроверг слухи об особом пункте в контракте Кокорина со «Спартаком».