Дзюба выйдет в основном составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

Определился стартовый состав петербургского «Зенита» на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, с первых минут на поле появятся следующие игроки: Андрей Лунёв, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Артём Дзюба, Сердар Азмун и Малком.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00.

По итогам 18 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» с 35 очками — второй.

Ранее сообщалось, что «Спартак» огласил стартовый состав на матч с «Зенитом».