Семак пожелал удачи Тедеско, который заявил, что не продлит контракт со «Спартаком»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги о том, что он не будет продлевать контракт со столичным клубом по окончании сезона.
Семак пожелал удачи Тедеско, который заявил, что не продлит контракт со «Спартаком»
  • globallookpress.com

«Решение Доменико — это его решение. Слава богу, моя семья находится рядом. Сложно работать вдалеке от родных и близких. Тедеско принял это решение, и он имеет на него полное право. Хочу пожелать ему удачи, независимо от того, где продолжится его карьера. Может быть, он ещё изменит решение. Всего ему самого хорошего», — цитирует Семака РИА Новости.

Тедеско возглавил «Спартак» осенью 2019 года.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее в «Спартаке» оценили решение Тедеско не продлевать контракт с клубом.

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