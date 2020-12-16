Тедеско заявил, что «Спартак» всё ещё намерен бороться за чемпионство

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от петербургского «Зенита» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) выразил мнение, что чемпионская гонка ещё не завершена.

«В прошлом сезоне мы были близки к вылету. Но мы начали побеждать. Мы закончили первую часть чемпионата в шести очках от «Зенита». Конечно, хотелось бы, чтобы отставание было ещё меньше. Но чемпионская гонка не завершена. Мы будем бороться до последнего. Но нам сейчас нужна пауза», — цитирует Тедеско Sport24.

Он отметил, что красно-белые достаточно устали после плотного летнего графика, при этом не было возможности проводить ротацию состава, как в «Зените». Специалист также подчеркнул, что команда является молодой, но она набирается опыта и ещё достигнет высот.

«Их время придёт. Но «Зенит» сегодня был лучше. Даже те, кто выходил на замену, были очень сильны. Так что не надо говорить о еврокубках, как о том, что влияет на результат», — добавил Тедеско.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее Сергей Семак заявил, что остался доволен игрой «Зенита» в матче со «Спартаком».