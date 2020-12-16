Семак остался доволен игрой «Зенита» в матче со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хорошая игра с первой до последней минуты, несмотря на курьёзный автогол. Хороший матч, хороший результат. Сегодня все получили положительные эмоции и от игры, и от результата», — цитирует Семака Sport24.

По его мнению, команда в целом сыграла здорово, но иногда не удавалось довести ситуацию до удара. При этом возникали проблемы на стандартах, но он отметил, что тренерский штаб работает в этом направлении.

«Сейчас уже холодно. И сложно проводить тренировки с низкой интенсивностью. Но будем работать, чтобы балансировать нашу игру», — добавил Семак.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее Малком заявил, что игроки понимали ключевую роль матча со «Спартаком» для «Зенита».