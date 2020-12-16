Малком: понимали, что матч со «Спартаком» ключевой для «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Малком поделился эмоциями после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».

«Сегодня мы знали, что игра ключевая для нас. У нас была хорошая серия. Все пахали на команду. Очень рад, что меня признали лучшим, и, что команда набрала три очка. Сейчас нужно немного отдохнуть, а потом вернуться с новыми силами и довести чемпионат до конца», — сказал Малком в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил, что в команде довольны работой под руководством Сергея Семака и специалист хорошо исполняет свои обязанности. Кроме того, бразилец подчеркнул, что «Зенит» всегда старается играть на победу вне зависимости от турнира.

«Но нужно понимать, что есть хорошие соперники. Всегда стараемся отдавать максимум», — добавил Малком.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что Малком признан лучшим футболистом матча «Зенит» — «Спартак».