Дзюба отметил, что «Зенит» обыграл «Спартак» в одну калитку

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба отметил, что «Зенит» обыграл «Спартак» в одну калитку
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«Большое спасибо болельщикам за поддержку. Стадион не был полным, но те, кто был, очень классно болели. А по игре — будем откровенны — без шансов для «Спартака». Можно сказать, в одну калитку. Деян сегодня даже чуть-чуть шоумена дал. Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить — очень много моментов», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

Тем не менее игрок подчеркнул, что он и его партнёры по команде рады этой победе, а также отметил, что «Зенит» был просто лучше готов физически.

«На всех участках поля переиграли, почти все единоборства выиграли, качественный матч все провели. Когда у нас все в обойме, у соперников шансов мало», — добавил форвард.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее Доменико Тедеско заявил, что «Спартак» всё ещё намерен бороться за чемпионство.

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