Источник: «Спартак» согласовал детали сделки по Тамезу

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Французский полузащитник «Ниццы» Адриан Тамез в скором времени станет футболистом «Спартака».
Источник: «Спартак» согласовал детали сделки по Тамезу
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Уже завтра Адриан Тамез пройдёт медосмотр во Франции для «Спартака». Все детали сделки окончательно согласованы. В среду или четверг футболист должен прибыть в Москву», — написал комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своём Telegram-канале.

Тамез выступает за «Ниццу» с 2017 года. За это время футболист провёл 78 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию Тамеза.

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