Источник: «Спартак» согласовал детали сделки по Тамезу
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«Уже завтра Адриан Тамез пройдёт медосмотр во Франции для «Спартака». Все детали сделки окончательно согласованы. В среду или четверг футболист должен прибыть в Москву», — написал комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своём Telegram-канале.
Тамез выступает за «Ниццу» с 2017 года. За это время футболист провёл 78 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию Тамеза.