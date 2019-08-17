СМИ: «Спартак» близок к подписанию Тамеза

Московский «Спартак» достиг принципиального соглашения с полузащитником французской «Ниццы» Адрианом Тамезом.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян, московский «Спартак» согласовал условия личного контракта с футболистом «Ниццы» Адрианом Тамезом. Красно-белые также договорились с клубом, который согласился продать игрока.

По информации источника, футболист на следующей неделе должен прибыть в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал экс-футболиста молодёжной команды ПСЖ.