СМИ: «Спартак» близок к подписанию Тамеза

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Московский «Спартак» достиг принципиального соглашения с полузащитником французской «Ниццы» Адрианом Тамезом.
СМИ: «Спартак» близок к подписанию Тамеза
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Нобель Арустамян, московский «Спартак» согласовал условия личного контракта с футболистом «Ниццы» Адрианом Тамезом. Красно-белые также договорились с клубом, который согласился продать игрока.

По информации источника, футболист на следующей неделе должен прибыть в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал экс-футболиста молодёжной команды ПСЖ.

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