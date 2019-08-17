СМИ: «Спартак» близок к подписанию Тамеза
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Как сообщает журналист Нобель Арустамян, московский «Спартак» согласовал условия личного контракта с футболистом «Ниццы» Адрианом Тамезом. Красно-белые также договорились с клубом, который согласился продать игрока.
По информации источника, футболист на следующей неделе должен прибыть в Москву для подписания контракта со «Спартаком».
Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал экс-футболиста молодёжной команды ПСЖ.