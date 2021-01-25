Бакаев показал совместный ужин с Нурмагомедовым

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев показал совместный ужин с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Ужин с чемпионом», — подписал фото в своём Instagram Бакаев.

Нурмагомедов и футболисты «Спартака» находятся в ОАЭ. Игроки проходят тренировочный сбор в Дубае.

Ранее Нурмагомедов потренировался с футболистами «Спартака» в Абу-Даби.