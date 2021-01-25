Аггер высказался о задержанном в Москве однофамильце

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Дании по футболу Даниэль Аггер прокомментировал факт задержания на протестах в Москве его полного тёзки.

«Произошла путаница. Я никогда не утверждал, что существует лишь один Даниэль Аггер, и теперь мы наверняка знаем, что есть и другие. Даниэль Аггер, которого связывают с инцидентом в Москве, — это не я. Я цел и невредим, нахожусь в Испании», — написал датчанин в Twitter.

Задержанным в Москве оказался россиянин Дмитрий Кендель, который в 2009 году официально сменил имя и стал полным тёзкой экс-футболиста.

Ранее сообщалось, что задержанный на протестах в Москве представился бывшим игроком «Ливерпуля».