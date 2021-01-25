Источник: задержанный на протестах в Москве представился бывшим игроком «Ливерпуля»
- Reuters
Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчину действительно зовут Даниэль Аггер. Он официально сменил имя и фамилию в 2009 году. До этого его звали Дмитрий Кендель.
23 января его задержали вместе с другими протестующими, когда те перекрывали одну из улиц. Мужчина был доставлен в ОВД по району Левобережный, откуда перевезён в Головинский суд.
Бывший футболист «Ливерпуля» Аггер завершил игровую карьеру в 2016 году в возрасте 32 лет. За «красных» датчанин выступал с 2006 по 2014 год.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об обязанности полиции следовать закону во время протестов.