Путин заявил об обязанности полиции следовать закону во время протестов

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов должны действовать в рамках закона во время протестов.

По его словам, граждане имеют право на выражение своего мнения, но в рамках закона.

«Так же, в рамках закона, должны действовать и правоохранительные органы. Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона», — сказал он.

Ранее сотрудник полиции принёс извинения пострадавшей на незаконной акции в Санкт-Петербурге женщине Маргарите Юдиной. Мужчина пришёл к ней в больницу с цветами и объяснился.

23 января в ряде городов России, в том числе в Москве, прошли несогласованные митинги.

В столице произошли стычки с полицией, СК возбудил уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство».