Опубликовано видео с извинениями полицейского перед пострадавшей в Петербурге женщиной

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Сотрудник полиции принёс извинения пострадавшей на незаконной акции в Санкт-Петербурге женщине Маргарите Юдиной. Мужчина пришёл к ней в больницу с цветами и объяснился перед пострадавшей.
Опубликовано видео с извинениями полицейского перед пострадавшей в Петербурге женщиной
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Я бы хотел принести глубочайшие и искренние извинения. Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит... Я вам клянусь: для меня это ситуация шоковая. Когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — сказал полицейский. Видео его разговора с Юдиной опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Женщина приняла извинения и попросила сотрудника правоохранительных органов не переживать, отметив, что «все живы».

«Вон цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного. С богом», — сказала она.

Ранее полиция и прокуратура начали проверку после появления в соцсетях видео, на котором запечатлён инцидент с участием силовика и женщины, получившей травму во время незаконной акции на площади Восстания.

Представитель полиции, начальник Управления организации охраны общественного порядка полковник Сергей Музыка принёс пострадавшей извинения от имени ГУ МВД.

По последним данным, Юдину уже выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

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