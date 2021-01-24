Пострадавшую на акции в Петербурге женщину выписали из больницы
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Об этом сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
«Её выписали из больницы», — сказали там. Агентство уточняет, что женщина находится в удовлетворительном состоянии.
Ранее полиция и прокуратура начали проверку после появления в соцсетях видео, на котором запечатлён инцидент с участием силовика и женщины, получившей травму во время незаконной акции на площади Восстания.
Представитель полиции, начальник Управления организации охраны общественного порядка полковник Сергей Музыка принёс пострадавшей извинения от имени ГУ МВД.