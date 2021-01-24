Пострадавшую на акции в Петербурге женщину выписали из больницы

Женщину, пострадавшую на несогласованной акции в Санкт-Петербурге, выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Об этом сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

«Её выписали из больницы», — сказали там. Агентство уточняет, что женщина находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее полиция и прокуратура начали проверку после появления в соцсетях видео, на котором запечатлён инцидент с участием силовика и женщины, получившей травму во время незаконной акции на площади Восстания.

Представитель полиции, начальник Управления организации охраны общественного порядка полковник Сергей Музыка принёс пострадавшей извинения от имени ГУ МВД.