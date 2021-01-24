Представитель полиции принёс извинения пострадавшей в Петербурге женщине

Представитель полиции принёс извинения женщине, которая пострадала во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге.

Ранее полиция и прокуратура уже начали проверку после появления в соцсетях видео, на котором запечатлён инцидент с участием силовика и женщины, получившей травму во время незаконной акции на площади Восстания.

Пострадавшая находится в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Её посетил начальник Управления организации охраны общественного порядка.

«От имени ГУ МВД (полковник) Сергей Музыка принёс извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми», — цитирует МВД РИА Новости.

Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.

По итогам несогласованных митингов следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге.

Также следователи во Владивостоке возбудили два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции. Кроме того, уголовные дела из-за противоправных действий и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов возбуждены в Москве.