В Москве возбудили дела из-за атак на полицейских на несогласованной акции
Об этом она рассказала ТАСС.
«По результатам проведённых доследственных проверок... возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»), ст. 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и ст. 213 УК России («Хулиганство»)», — отметила Иванова.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге.
Вместе с этим следователи во Владивостоке возбудили два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции.