В Москве возбудили дела из-за атак на полицейских на несогласованной акции

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Представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова заявила, что в столице возбудили уголовные дела по фактам противоправных действий на несанкционированной акции, в том числе о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Об этом она рассказала ТАСС.

«По результатам проведённых доследственных проверок... возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»), ст. 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и ст. 213 УК России («Хулиганство»)», — отметила Иванова.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге.

Вместе с этим следователи во Владивостоке возбудили два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции.

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