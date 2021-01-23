В Петербурге завели дело на ударившего полицейских на несогласованной акции

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в заявлении.

Из материалов уголовного дела следует, что неизвестный 23 января на Сенатской площади во время проведения несанкционированного митинга в ответ на замечание сотрудника ГИБДД о необходимости соблюдать правопорядок нанёс ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт.

После этого, убегая с места происшествия, злоумышленник также ударил коллегу пострадавшего, который попытался его задержать, и скрылся среди митингующих граждан.

«В настоящее время проводятся активные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого», — отметили в СК.

Ранее следователи во Владивостоке возбудили два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции.