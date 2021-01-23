Во Владивостоке возбудили дела из-за насилия на несогласованной акции

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Следователи во Владивостоке возбудили два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции.
Во Владивостоке возбудили дела из-за насилия на несогласованной акции
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте СК России.

«23 января 2021 года во время пресечения несанкционированной демонстрации на улице Светланской в городе Владивостоке установлено два факта применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по данным фактам следователями по Приморскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

По информации ведомства, первый случай произошёл на Светланской улице. Там человек схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвёртой роты ОМОНа управления Росгвардии по Приморскому краю и нанёс ему не менее двух ударов руками в область головы и тела. Подозреваемый уже задержан.

«Второй случай... неизвестный мужчина в маске нанёс не менее трёх ударов руками в область головы и тела заместителю командира полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку и не менее двух ударов руками в область головы и тела старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД... и скрылся в толпе», — отметили в СК.

Причастного ко второму нападению в настоящий момент ищут.

Ранее в Екатеринбурге заявили о 14 задержанных на несанкционированной акции.

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