В «Спартаке» сообщили о полной реализации билетов на матч Кубка России с «Динамо»

В московском «Спартаке» сообщили, что гостевая квота билетов на матч со столичным «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу была полностью реализована.

«Гостевые кассы на стадионе «Динамо» открываться не будут, все билеты на сегодняшнее кубковое дерби реализованы», — говорится в сообщении на сайте «Спартака».

В клубе также предупредили своих болельщиков, что использование средств индивидуальной защиты от коронавируса на трибунах стадиона является обязательным условием для пребывания на игре.

Встреча состоится 20 февраля в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 19:30 мск.

Ранее Виктор Мозес прокомментировал решение Тедеско уйти из «Спартака».