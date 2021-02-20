В «Спартаке» сообщили о полной реализации билетов на матч Кубка России с «Динамо»
- РИА Новости
«Гостевые кассы на стадионе «Динамо» открываться не будут, все билеты на сегодняшнее кубковое дерби реализованы», — говорится в сообщении на сайте «Спартака».
В клубе также предупредили своих болельщиков, что использование средств индивидуальной защиты от коронавируса на трибунах стадиона является обязательным условием для пребывания на игре.
Встреча состоится 20 февраля в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 19:30 мск.
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