В «Спартаке» сообщили о полной реализации билетов на матч Кубка России с «Динамо»

Короткая ссылка
В московском «Спартаке» сообщили, что гостевая квота билетов на матч со столичным «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу была полностью реализована.
В «Спартаке» сообщили о полной реализации билетов на матч Кубка России с «Динамо»
  • РИА Новости

«Гостевые кассы на стадионе «Динамо» открываться не будут, все билеты на сегодняшнее кубковое дерби реализованы», — говорится в сообщении на сайте «Спартака».

В клубе также предупредили своих болельщиков, что использование средств индивидуальной защиты от коронавируса на трибунах стадиона является обязательным условием для пребывания на игре.

Встреча состоится 20 февраля в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 19:30 мск.

Ранее Виктор Мозес прокомментировал решение Тедеско уйти из «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить