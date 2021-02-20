«Зенит» проиграл «Арсеналу» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу

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Петербургский «Зенит» на своём поле потерпел поражение от тульского «Арсенала» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
«Зенит» проиграл «Арсеналу» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 1:2.

Сине-бело-голубые вышли вперёд на 19-й минуте благодаря голу Далера Кузяева. Гости сравняли через шесть минут — отличился Далер Кузяев. А победу «канонирам» принёс точный удар с пенальти Роберта Бауэра на 37-й минуте.

Таким образом, подопечные Сергея Семака вылетели из турнира, а «Арсенал» вышел в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка России.

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