«Динамо» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка России

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Стали известны стартовые составы московских «Динамо» и «Спартака» на матч 1/8 финала Кубка России по футболу.
«Динамо» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка России
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

У хозяев с первых минут на поле появятся Антон Шунин, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Гильермо Варела, Сергей Паршивлюк, Даниил Фомин, Никола Моро, Даниил Лесовой, Данил Липовой, Себастьян Шиманьски и Вячеслав Грулёв.

Красно-белые же выйдут в следующем составе: Александр Максименко, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон Лукас, Виктор Мозес, Йоррит Хендрикс, Павел Маслов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. 

Встреча пройдёт 20 февраля в Москве на стадионе «Динамо». Начало — 19:30. 

Ранее в «Спартаке» подтвердили, что «Уфа» арендует Остона Урунова.

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