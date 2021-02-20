Влашич заявил о желании перейти из ЦСКА в топ-клуб Европы

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Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич ответил на вопрос о своём будущем.
Влашич заявил о желании перейти из ЦСКА в топ-клуб Европы
  • РИА Новости

«Когда играю в сборной рядом с игроками из мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и миланского «Интера», то представляю себя в топ-клубе. Но я должен двигаться шаг за шагом, должен как можно лучше закончить сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) и постараться проявить себя на чемпионате Европы», — приводит слова полузащитника Marca.

В нынешнем сезоне РПЛ Влашич провёл за московский клуб 17 матчей, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Марио Фернандес заявил о желании закончить карьеру в ЦСКА.

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