Влашич заявил о желании перейти из ЦСКА в топ-клуб Европы

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич ответил на вопрос о своём будущем.

«Когда играю в сборной рядом с игроками из мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и миланского «Интера», то представляю себя в топ-клубе. Но я должен двигаться шаг за шагом, должен как можно лучше закончить сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) и постараться проявить себя на чемпионате Европы», — приводит слова полузащитника Marca.

В нынешнем сезоне РПЛ Влашич провёл за московский клуб 17 матчей, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Марио Фернандес заявил о желании закончить карьеру в ЦСКА.