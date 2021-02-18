Фернандес заявил о желании закончить карьеру в ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал продление контракта с московским клубом.

«Я счастлив подписать новое соглашение. У клуба было желание продлить отношения, у меня тоже. Я хочу играть только за ЦСКА и закончить карьеру здесь. Будем смотреть, до какого момента смогу помогать команде. Если буду осознавать, что приношу пользу, буду продолжать играть. Если пойму, что не даю никакой отдачи, закончу с футболом и уйду на пенсию», — приводит слова защитника официальный сайт московского клуба.

Новый контракт Фернандеса с ЦСКА действует до лета 2024 года.

Марио Фернандес перешёл в ЦСКА из бразильского «Гремио» в 2012 году, провёл за московский клуб 289 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 46 результативных передач.

Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с Марио Фернандесом.