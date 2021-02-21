Ловрен раскритиковал VAR после матча с «Арсеналом» в Кубке России
«Уберите VAR. Я предпочитаю человеческие ошибки. Скоро на поле не будет арбитров, а будет лишь искусственный интеллект», — написал Ловрен в своем Twitter.
В матче с «Арсеналом» арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота «Зенита» из-за игры рукой со стороны Ловрена. Встреча завершилась поражением петербургской команды со счётом 1:2.
Ранее сообщалось, что Тедеско отказался комментировать назначение пенальти в матче Кубка России с «Динамо».