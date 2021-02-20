Тедеско отказался комментировать назначение пенальти в матче Кубка России с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил что не станет комментировать эпизод с назначением пенальти в ворота его команды в матче 1/8 финала Кубка России со столичным «Динамо».

«Не хочу говорить об этом. Пенальти и пенальти. Больше не комментирую решения арбитров», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ».

Он отметил, что его команда неплохо играла в начале обоих таймов, но затем пропускала.

«Обидно, что вылетели из Кубка. Предполагалось, что матч будет непростой. Это дерби, тем более на выезде. Остался чемпионат, мы на третьем месте. Хотим закрепиться там либо подняться выше. Все предпосылки для этого есть», — добавил специалист.

«Спартак» на выезде проиграл «Динамо» со счётом 2:0 и завершил выступления в текущем розыгрыше Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» на своём поле с разницей в два мяча.