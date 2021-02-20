«Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» на своём поле с разницей в два мяча

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Московское «Динамо» установило историческое достижение, одержав победу над столичным «Спартаком» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
«Динамо» впервые с 1985 года обыграло «Спартак» на своём поле с разницей в два мяча
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Победа над «Спартаком» со счётом 2:0 стала крупнейшей в противостоянии команд в российской истории.

В последний раз «Динамо» обыгрывало «Спартак» на своём поле с разницей в два мяча в ноябре 1985 года в рамках чемпионата СССР.

Всего этот матч стал 201-м в истории противостояния команд. «Динамо» одержало 56 побед, «Спартак» — 76, ещё 69 игр завершились вничью.

Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Спартак» в 1/8 финала Кубка России по футболу.

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